Америка передасть Україні протипіхотні міни

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація Байдена передасть Україні протипіхотні міни для боротьби з російськими військами. Таке рішення пов'язане зі зміною тактики російських окупантів на фронті. Про це повідомляє The Guardian.



За словами глави Пентагону, російські наземні війська очолюють рух на полі бою, тому Україна «потребує речей, які можуть допомогти уповільнити ці зусилля з боку росіян».



«Наземні міни, які ми хотіли б їм надати - це міни, які не є постійними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно», — сказав він. Остін.



Раніше ми писали, що американське видання The Washington Post писало, що Джо Байден дозволив передати Україні протипіхотні міни, які зміцнять захист ЗСУ від російських військ.