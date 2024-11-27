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Евакуаційні поїзди для мешканців Донеччини курсуватимуть до Івано-Франківської області: як подати заявку

27 листопада 2024, 14:57

Евакуаційні поїзди для мешканців Донеччини курсуватимуть до Івано-Франківської області: як подати заявку

На Донеччині триває евакуація до більш безпечних регіонів України, зокрема, евакуаційні потяги курсуватимуть до Івано-Франківської області. Мешканці Донецької області можуть безплатно оселитися на заході України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.

«Згідно з рішенням Урядового Координаційного штабу, починається обов'язкова евакуація до територіальних громад Івано-Франківської області», — йдеться у повідомленні.

Евакуаційні рейси на Прикарпатті курсують за потреби. Крім того, щодня є можливість евакуюватися до територіальних громад Львівської області.

Що потрібно зробити, щоби виїхати на захід України:

- залишити заявку за телефонами 0-800-500-121, +380730500121 (Viber, Whatsapp, Telegram, Signal);

- дістатися місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда.

Під час евакуації кожен може отримати безплатне житло у закладах комунальної форми власності (визначених місцями тимчасового проживання) територіальних громад Івано-Франківської, Львівської чи Закарпатської областей; щомісячну виплату допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб, а також гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

 Раніше ми писали, що на території Донецької області, підконтрольній українській владі, залишаються 323,8 тисяч мирних жителів. А на території, де ведуться активні бойові дії, проживають понад 59,3 тисячі громадян, з них 442 дитини.

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