Російські війська з авіації атакували Краматорський район: пошкоджено будинки та авто

Росіяни атакували Краматорський район. Фото: ДСНС

Внаслідок російського авіаудару по селищу Ясногірка Краматорського району Донецької області зруйновано 15 будинків. «Приліт» стався 26 листопада. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС та поліції.



Як зазначається, спалахнули житловий будинок та автомобіль. Рятувальники оперативно ліквідували спалах. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



У поліції уточнили, що армія РФ скинула дві авіабомби.



Варто зазначити, що росіяни для атаки використовували авіаційну бомбу ФАБ-500, до цього до Краматорського та Краматорського районів прилітала авіабомба ФАБ-250.



Довідка



ФАБ-500 — радянська 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою. Бомба вражає мету вибухом, осколками корпусу та ударною хвилею. При вибуху утворюється вирва діаметром — 8,5 метрів та 3 метри глибиною.



Раніше ми писали, що 26 листопада, близько 14:10, було завдано удару по селищу Ясногірка на околиці Краматорська.