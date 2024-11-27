«Виживати можна лише у підвалах»: у МВА розповіли про важку ситуацію у Часовому Яру

Зруйнований Часів Яр. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

У місті Часів Яр Донецької області ситуація стабільно важка. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.



За його словами, останнім часом жодних покращень у місті не видно і не чутно.



«Постійно летить, постійно гуде. На жаль, від того міста, яке я знаю та пам'ятаю, залишилося дуже мало. Багатоповерховий житловий фонд майже весь зруйнований. Приватний сектор знаходиться приблизно в такому ж стані. Тому говорити про місто дуже боляче. Якби це зупинилося, але все продовжується – і руйнування, і бойові дії», – сказав Чаус.



Начальник МВА зазначив, що Часів Яр знаходиться під постійними та масштабними обстрілами.



«Противник застосовує весь доступний арсенал – від авіаударів до мінометного вогню. Використовується як ствольна, так і реактивна артилерія. Ворог цілеспрямовано знищує місто, не шкодуючи жодного виду зброї. У місті залишилося 302 людини. Люди розкидані по всій громаді. Виживати можна лише у підвалах, адже перебування у будинках – це фактично самогубство. Обстріли мають хаотичний характер, неможливо їх спрогнозувати. Снаряди падають у різних місцях, у різних районах, тому скласти якийсь прогноз просто нереально», – резюмував він.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи захопили російські війська мікрорайон «Новий» у місті Часів Яр на Донеччині.