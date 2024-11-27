З захопленого селища Донеччини вивезли 6-річну дівчинку

З тимчасово окупованої території Донецької області на підконтрольну частину України вивезли шестирічну Марію. Дівчинка в окупації жила з бабусею та дідусем. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію», — зазначив він.



За словами Єрмака, наразі Марія перебуває в безпеці разом з мамою та молодшим братиком.



Крім того, разом з Марією з окупованого села на Херсонщині повернули 14-річну Вероніку.



Зазначається, що дітей повернули у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.



Раніше ми писали, що РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей, є високий ризик депортації ще 1,5 мільйонів дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.