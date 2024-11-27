У Росії заявили про готовність обміняти 630 військовополонених

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили про готовність здійснити найбільший обмін військовополоненими з початку війни. Скріншот відео

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що готові обміняти 630 військовополонених. Про це повідомила речник МЗС РФ Марія Захарова 27 листопада, передає видання ASTRA.

«Актуальний список містить 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на паритетних умовах. Хочу звернути увагу: Російська Федерація залишає рішення за Україною, кого з російських військовослужбовців включати в обмін», — сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу.

Найбільший обмін за війну відбувся у січні цього року. Тоді Росія та Україна обмінялися 195 полоненими з кожного боку.