На Донеччині понад 136 населених пунктів — без газу, світла та води

У Донецькій області понад 136 населених пунктів залишаються без електро-, водо- та газопостачання. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Він зазначив, що у регіоні було встановлено 5 конверсійних установок, які допомагають об'єктам господарської діяльності.

Найчастіше причиною відсутності води, світла чи тепла у будинках донеччан є бойові дії. Російські війська атакують громадянську інфраструктуру в області.



У Костянтинівці немає можливості запустити котельні та забезпечити мешканців багатоквартирного сектора теплом.



Нагадаємо, що у МВА розповіли, скільки будинків у Краматорську та Слов'янську під'єднали до опалення та які є проблеми.