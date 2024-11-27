Бєлгородську область РФ атакували безпілотники: є пошкодження

Росіяни атакували Бєлгородську область. Фото: Вячеслав Гладков

Російське місто Шебекіно Бєлгородської області 27 листопада потрапило під обстріл за допомогою дронів. Внаслідок інциденту є пошкодження. Про це повідомив губернатор Вячеслав Гладков.



«Місто Шебекіно повторно зазнало атак безпілотників ЗСУ. Попередньо, ніхто з мешканців не постраждав. FPV-дроном атаковано багатоквартирний будинок», — зазначив він.

За словами Гладкова, вибито скління, також пошкоджено балкони.



Крім того, ще один безпілотник здетонував внаслідок удару об дорожнє покриття, внаслідок чого пошкоджено кабіну, раму та колеса вантажного автомобіля.



Раніше ми писали, що шість безпілотників атакували нафтобазу «Роснефти» у Калузі. Внаслідок цього було пошкоджено кілька порожніх нафтових резервуарів.