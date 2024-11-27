Суд виніс ще один вирок Царьову: у екснардепа конфіскували майно на 460 мільйонів гривень

Екснардеп Олег Царьов. Фото: особиста сторінка Царьова у Телеграм

Колишній народний депутат Олег Царьов отримав вирок у ще одному кримінальному провадженні, його визнали винним у фінансуванні збройної агресії Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Оскільки він ховається від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia – за відсутності обвинуваченого. Суд засудив екснардепа до восьми років позбавлення волі, а також конфіскував усе його майно.



Зокрема, у дохід України вилучили:

два майнові комплекси у захопленому Криму: санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальна вартість яких становить понад 456 мільйонів гривень;

квартиру у центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйона гривень;

земельну ділянку в Київській області, яка оцінюється в 1,3 мільйона гривень.

За матеріалами справи, Царьов регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати податків за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також – Росгвардію, якій платить за охорону цих об'єктів.



Суд визнав його винним за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни кордонів території чи державного кордону України) Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення колишнього народного депутата до відповідальності за злочини проти України.



Раніше СБУ повідомила Царьову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт за цими фактами скерували до суду.

Нагадаємо, що у 2022 році він уже отримав перший заочний судовий вирок за заклики до сепаратизму – 12 років позбавлення волі.