Прем'єр-міністр Словаччини поїде до Москви на святкування Дня Перемоги

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) відвідає Москву в рамках святкування Дня Перемоги. Фото: ТАСС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує стати першим представником своєї країни, який відвідає Росію з офіційним візитом із моменту вторгнення Росії до України. Він планує візит до Москви на офіційні заходи щодо завершення Другої світової війни в Європі, які росіяни проводять 9 травня. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Глава словацького уряду підтвердив, що глава Кремля Володимир Путін офіційно запросив його у гості і що він «із задоволенням прийняв» запрошення.

Фіцо відзначив «роль Червоної Армії та Радянського Союзу у перемозі над фашизмом та перемозі у Другій світовій війні».

«Жителі Словацької Республіки з трепетним благоговінням та щирою повагою згадують усі роковини та всі події, які пов'язані зі звільненням нашої території Червоною Армією у 1944-1945 роках», — відповів у своїй заяві словацький чиновник.

Прем'єр також заявив, що уряд підтримує спадок боротьби з фашизмом, а також «історичну правду» про Другу світову війну та роль Червоної Армії в ній.

«Я як прем'єр-міністр Словацької Республіки вкрай зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві», — додав Фіцо.

Західні чиновники протягом війни в Україні уникають поїздок до Росії. Винятком уже традиційно став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, котрий у липні цього року поїхав до Путіна.