Рятувальники розвантажили 30 тонн гуманітарної допомоги для мешканців Комару

До Комару доставили гумдопомогу. Фото: ДСНС

У профронтове село Комар Волноваського району Донецької області рятувальники привезли місцевим жителям 30 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомили у пре-службі ДСНС.



«Минулої доби, за зверненням місцевих органів влади, рятувальники розвантажили 30 тонн гуманітарного вантажу, зокрема продукти харчування, засоби гігієни та будівельні матеріали для мешканців села Комар», — йдеться у повідомленні.





Крім того, до Костянтинівки рятувальники доставили 0,2 тонни продуктів харчування.



Раніше ми писали, що рятувальники продовжують допомагати жителям прифронтової Костянтинівки на Донеччині. До міста привезли 16 тонн води.