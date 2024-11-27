Рятувальники розвантажили 30 тонн гуманітарної допомоги для мешканців Комару

У профронтове село Комар Волноваського району Донецької області рятувальники привезли місцевим жителям 30 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомили у пре-службі ДСНС.
«Минулої доби, за зверненням місцевих органів влади, рятувальники розвантажили 30 тонн гуманітарного вантажу, зокрема продукти харчування, засоби гігієни та будівельні матеріали для мешканців села Комар», — йдеться у повідомленні.
Крім того, до Костянтинівки рятувальники доставили 0,2 тонни продуктів харчування.
Раніше ми писали, що рятувальники продовжують допомагати жителям прифронтової Костянтинівки на Донеччині. До міста привезли 16 тонн води.
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