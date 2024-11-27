Мирноград, Курахове, Торецьк і не тільки: Філашкін розповів, куди на Донеччині неможливо заїхати

У деяких прифронтових містах на Донеччині склалася дуже важка гуманітарна ситуація. У Мирнограді залишаються 3 тисячі осіб, у Часовому Ярі — 300, Торецьку — близько 600, у Кураховому — близько 650. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що заїхати до цих міст майже неможливо.



«Завези гуманітарну допомогу в ці міста майже неможливо, тому що ворог обстрілює під'їзні шляхи і до того ж у нього є просування на лінії фронту. Тривають поодинокі випадки евакуації людей», — сказав Філашкін.



Він також зазначив, що війська РФ несуть пряму загрозу мирному населенню, коли заходять до міста. Так, наприклад, окупувавши Селидове, вони розстріляли кілька людей.



«Люди мотивують свою відмову виїжджати тим, що це їхні будинки, нехай вони перетворяться на руїни, але все одно це їхня власність», — пояснив Філашкін, чому у прифронтових містах все ще залишаються жити люди.



У Покровську зараз живуть близько 12,5 тисяч людей та 32 дитини. Там гуманітарна ситуація краща, проте окупанти обстрілюють щодня місто із усіх видів озброєння. Тому людей закликають якнайшвидше покинути Покровськ з метою безпеки.





Раніше ми писали, що у Курахівській громаді Донецької області продовжує жити 2900 людей. Місцеве населення не готується до евакуації. У Слов'янську Донецької області станом на 24 листопада лишається 50 тисяч осіб.