Постраждалим 26 листопада від російського обстрілу жителям Краматорська буде надано допомогу

Наслідки російського обстрілу селища Ясногірка у Краматорській громаді 26 листопада. Фото: МВА

Жителям міста Краматорськ Донецької області, які постраждали від російського обстрілу 26 листопада, буде надано допомогу. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила міська військова адміністрація.

«Вчора, 26 листопада, росіяни завдали авіаційного удару по Краматорській міській територіальній громаді. Постраждав, зокрема, Ясногірський старостинській округ», — йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців, росіяни скинули керовану авіабомбу, внаслідок чого постраждали: 61 приватний будинок, навчальний заклад, будівлі двох продуктових магазинів, опори та безпосередньо лінії електропередач, газопровід, легковий автомобіль.

«На щастя, обійшлося без постраждалих», — заявили в МВА.

Зазначається, що міжнародні донори та благодійні організації готові надавати допомогу постраждалим для швидкого відновлення та підтримки людей.

«Ті, у кого нерухоме майно знищено чи постраждало, також можуть брати участь у державній програмі «єВідновлення» (консультації за телефоном 050-425-0999) або отримати матеріальну допомогу по лінії Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради (консультації за номером телефону 093-23-43-022)», — заявили у міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, у вівторок, 26 листопада, близько 14:10 місто Краматорськ Донецької області зазнало російського обстрілу.