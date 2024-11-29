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РФ скинула КАБи і застосувала дрони: Покровськ знову опинився під обстрілом

29 листопада 2024, 10:18

РФ скинула КАБи і застосувала дрони: Покровськ знову опинився під обстрілом

Російська армія минулої доби, 28 листопада, чотири рази обстріляла Покровськ Донецької області. Росіяни цього разу застосували авіаційні бомби та FPV-дрони, внаслідок атак пошкоджені та зруйновані будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«28 листопада об 11:15 внаслідок влучення ворожого дрона спалахнув вантажний автомобіль біля будинку в південній частині міста. Загиблих та постраждалих немає. Машина згоріла», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що близько 14:40 внаслідок влучення ворожого дрона сталося загоряння екскаватора навпроти багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міста.

Крім того, о 21:45 стався обстріл центральної частини міста. Декількома влучаннями зруйновано 2 приватних будинки та ще понад 10 було пошкоджено. Попередньо, були застосовані КАБ-250 (з УМПК).

Також близько 22:05 після обстрілу горів приватний нежитловий будинок на площі 120 кв. За годину пожежу було ліквідовано.

Раніше ми писали, що 28 листопада росіяни поранили 3 мешканців Донеччини: двох у Кураховому та одного в Торецьку.

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