Росіяни вдарили дронами по Покровську: є руйнування

Росіяни атакували Покровськ. Фото: Покровська ГВА

Російські окупанти вночі, 29 листопада, атакували Покровськ Донецької області за допомогою дронів. Внаслідок атак є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, через російську атаку приватні будинки місцевих жителів зазнали різного ступеня руйнувань.



«Від вибухової хвилі вилетіли вікна та пошкоджено майно», — йдеться у повідомленні.





У Покровській громаді залишається дуже напружена ситуація з безпекою.



Раніше ми писали, що російська армія 28 листопадачотири рази обстріляла Покровськ Донецької області. Росіяни цього разу застосували авіаційні бомби та FPV-дрони, внаслідок атак пошкоджені та зруйновані будинки.