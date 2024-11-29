Росіяни вдарили дронами по Покровську: є руйнування

Російські окупанти вночі, 29 листопада, атакували Покровськ Донецької області за допомогою дронів. Внаслідок атак є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, через російську атаку приватні будинки місцевих жителів зазнали різного ступеня руйнувань.
«Від вибухової хвилі вилетіли вікна та пошкоджено майно», — йдеться у повідомленні.
У Покровській громаді залишається дуже напружена ситуація з безпекою.
Раніше ми писали, що російська армія 28 листопадачотири рази обстріляла Покровськ Донецької області. Росіяни цього разу застосували авіаційні бомби та FPV-дрони, внаслідок атак пошкоджені та зруйновані будинки.
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