Борис Джонсон пояснив зрив Стамбульських переговорів між Україною та Росією у 2022 році

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Metro.uk

Якби була б підписана Стамбульська угода, вона стала б «кошмаром для України». Україна багата країна, здатна заплатити за свою оборону. Про це повідомив колишній прем'єр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.

«Зрештою, в Україні мають з'явитися міжнародні миротворчі війська, які б забезпечували безпеку кордонів. І така міжнародна операція неможлива без британських військ», — сказав він.

Водночас така пропозиція, за його словами, дуже далека від ідеї відправити британських військових на передову в Україну для безпосереднього протистояння російським окупантам.

Джонсон також назвав брехнею заяви про те, що Велика Британія відіграла якусь інструментальну роль у зриві мирних переговорів у квітні 2022 року, через два місяці після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

«Можу запевнити, що це досконала брехня (steaming, stinking lie). Зеленський нізащо не погодився б на запропоновані умови в Стамбулі, згідно з якими Україна б перетворювалася на рабську державу. Росіяни контролювали б розмір української армії, величезні частини української території. Можу запевнити, що я навіть ніколи не обговорював нічого з цього із Зеленським. Це не було метою моєї поїздки», — заявив Джонсон.