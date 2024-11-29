Героїзували Путіна та голів угруповань «Л/ДНР»: СБУ затримала трьох мешканок Донецької області

Одна із затриманих мешканок Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили трьом мешканкам Донецької області про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



За даними слідства, у період із березня по травень 2022 року мешканка міста Костянтинівка через акаунт у забороненій соціальній мережі «Однокласники» поширювала антиукраїнський контент на підтримку влади Росії.



Інша підозрювана із міста Слов'янськ у квітні 2023 року на власній сторінці «ВКонтакте» репостила повідомлення, в яких схвалювалися злочини ЗС РФ. У публікаціях героїзувалися загиблі російські військові.



Також неодноразово поширювала матеріали із закликами про окупацію регіону російськими військами мешканка міста Покровськ.



Максимальне покарання, яке їм загрожує – вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна.



У пресслужбі СБУ уточнили, що жінки героїзували Володимира Путіна та голів угруповань «Л/ДНР».



Усіх трьох підозрюваних затримали. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами підривної діяльності на користь РФ.

Нагадаємо, що у Краматорську СБУ затримала «сімейну пару» агентів ФСБ, яка наводила ракети на п'ять областей України.