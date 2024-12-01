Окупанти атакували передмістя Дніпра: четверо загиблих, багато постраждалих, серед них — дитина

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

Російська армія ввечері 30 листопада завдала ракетного удару по селу Царичанка Дніпровського району Дніпропетровської області. Пошкоджено цивільну забудову: житловий будинок та магазин. Четверо людей загинули. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Як зазначається, після вибухів спалахнули магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники ліквідували загоряння.





«Ворожий удар забрав чотири життя. Постраждали 24 особи», — зазначив він.



За інформацією Лисака, у лікарнях перебувають 18 постраждалих, стан сімох залишається важким. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів та переломи.



Крім того, одна дитина, 11-річний хлопчик, у лікарні у стані середньої тяжкості.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 30 листопада, загинули двоє мешканців, ще четверо — постраждали.