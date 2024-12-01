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Внаслідок обстрілу Покровської громади є постраждалі та пошкодження

01 грудня 2024, 09:59

Внаслідок обстрілу Покровської громади є постраждалі та пошкодження

Російські війська у суботу, 30 листопада, п'ять разів обстріляли Покровську громаду Донецької області за допомогою дронів та артилерії. Внаслідок атак є постраждалі та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«О 09:38 FPV-дрон потрапив у цивільний автомобіль у центральній частині міста Покровськ. О 10:00 відбувся обстріл селища Шевченко. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що об 11:45 ворожа армія здійснила артобстріл Покровська. Пошкоджено бетонну огорожу Покровського управління газопостачання та газифікації.

Крім того, о 15:30 загарбники знову атакували селище Шевченко. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено магазин.

О 18:00 відбулася атака FPV-дроном, внаслідок якої поранено 1 цивільну людину — чоловіка 1966 року народження. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму, осколкове поранення голови та обличчя.

Також пошкоджено 1 автобус «ЛІАЗ», який належить ПрАТ «Метінвест Покровське вугілля». Атаку було здійснено під час руху з Добропілля у напрямку ЦОФ «Покровська». В автобусі було близько 10 працівників підприємства, у них проникають поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 30 листопада, загинули двоє мешканців, ще четверо – постраждали.

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