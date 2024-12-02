Україна не зможе повернути окуповані території силою, потрібні дипломатичні рішення — Зеленський

Зеленський розповів, коли можливі дипломатичні рішення. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія не має сил для звільнення всіх захоплених територій, зокрема Криму, який Росія анексувала у 2014 році. За його словами, повертати окуповані території потрібно тоді, коли Україна буде достатньо сильною. Про це він заявив в інтерв'ю Kyodo News.



«Так, треба шукати дипломатичні шляхи. У нас не вистачає сил повернути Крим. Нашої армії недостатньо сил», — зазначив він.



Крім того, глава держави заявив, що дипломатичні кроки можливі «тільки тоді, коли ми знатимемо, що ми досить сильні, що вони (російські війська – ред.) не повернуться з агресією».



Зеленський додав, що серед північнокорейських військовослужбовців, яких залучила РФ для війни проти України, вже є і поранені, і вбиті.



Раніше ми писали, що російські окупанти планують найближчим часом розпочати наступ на Херсон. Є інформація, що солдати РФ звозять до районів, що розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ та готують війська.