У Польщі пошкоджено нафтопровід, по якому російська нафта йде до країн Європи

На території Польщі пошкоджено нафтопровід «Дружба», по якому нафта з Росії надходить до країн Східної та Центральної Європи. Про це повідомляє видання Wiadomosci.

Зазначається, що витік виявили у районі міста Пневи. Наразі загрози спалаху чи вибуху через інцидент немає.

«На одній із гілок, що веде до переробного заводу в Німеччині, призупинено перекачування нафти. Постачання тривають у другому напрямку», — йдеться у повідомленні.

Оператор «Дружби» не виключив, що трубопровід пошкоджено через диверсію.

Видання пише, що зараз фахівці зайняті відновленням прокачування нафти, ліквідацією наслідків витоку, а також з'ясуванням причин події.