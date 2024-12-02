У Костянтинівці поштове відділення №14 відновить роботу за новою адресою

У Костянтинівці Донецької області поштове відділення №14 відновить роботу за новою адресою. Фото: ZI

Поштове відділення №14 у місті Костянтинівка Донецької області відновить свою роботу за новою адресою. Про це сьогодні повідомило місцеве видання ZI із посиланням на територіального менеджера Донецького регіону «Укрпошти» Ольгу Калугіну.

Зазначається, що після закриття поштового відділення №14 багато жителів Правобережжя зазнають труднощів. Це переважно люди старшого віку. І не кожен може поїхати на Лівобережжя чи дійти до поштового відділення №11, що розташоване на вулиці Демещенка.

Територіальний менеджер Донецького регіону АТ «Укрпошта» Ольга Калугіна повідомила, що у середу, 4 грудня, відновлює свою роботу поштове відділення №14 за новою адресою. Спеціалісти відділення прийматимуть відвідувачів за адресою: вулиця Трудова, 392, з 11:00 до 15:00.