В Україну повернули ще шістьох дітей з окупації

В Україну вдалося повернути ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій України. Повернення вдалося у рамках президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Офісу Президента Дар'я Зарівна.



За її словами, історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що РФ усіма способами намагається стерти з землі українську націю — через нав'язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім'ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців.



Крім того, чиновниця розповіла про двох підлітків, які зараз знаходяться на підконтрольній території України.



«16-річний Віталій прогулював уроки у школі, щоб його примусово не відвезли до міста та не поставили на військовий облік, як це було з його однокласниками. Сім'ю 14-річного Артема, по суті, тримали у заручниках окупації – йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати. Однак, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно будь-якими способами. На щастя, хлопця вдалося вивезти, проте його батько залишився в окупації», — розповіла Зарівна.



Раніше ми писали, що Україні вдалося повернути вісім дітей віком від 6 до 16 років із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму.