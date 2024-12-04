«Інтегрує» окуповану територію до складу РФ: суд виніс вирок ексголові сільради на Луганщині

Засуджена ексголова сільради на Луганщині. Фото: СБУ

Судовий вирок заочно отримала ексголова Нижньотеплівської сільської ради Щастинського району Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Фігурантка вітала вторгнення РФ і з перших днів окупації співпрацювала з росіянами. У квітні 2022 року загарбники призначили її начальником так званого «Петрівського відділу життєзабезпечення населених пунктів Петрівка, Войтове».



Після проведення незаконних виборів колаборантка стала фейковим депутатом «Ради Станично-Луганського муніципального округу ЛНР» від партії «Єдина Росія». На першому пленарному засіданні її обрали «заступницею голови» окупаційного органу влади.



Наразі жінка продовжує працювати на «посаді», виконувати вказівки окупантів щодо «інтеграції» захопленої території Луганщини до складу РФ, брати участь у пропагандистських заходах.



Суд засудив її до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 5 ст. 111-1 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зараз колаборантка перебуває у розшуку.

Нагадаємо, що у листопаді суд виніс ще один вирок колишньому народному депутату від «Партії регіонів» Олегу Царьову.