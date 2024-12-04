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Україні незабаром передадуть 50 млрд. доларів заморожених активів РФ

04 грудня 2024, 18:01

Україні незабаром передадуть 50 млрд. доларів заморожених активів РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про швидкий переказ в Україну 50 мільярдів доларів коштом заморожених російських активів із ЄС та США.

«Зараз нам вдалося, використовуючи заморожені російські активи, виділити Україні 50 мільярдів доларів, які будуть переведені найближчими тижнями як зі США, так і з Європи, і які забезпечать Україні фінансову підтримку на деякий час наступного року», — цитує Блінкена «Інтерфакс-Україна».

Він підкреслив, що союзники продовжують роботу над тим, щоб переконатися, що Україна має гроші та ресурси, необхідні для підтримки економіки та оборони.

«Боєприпаси, все, що з цим пов'язано, чи то ППО, чи то ракети, чи то бронетехніка. Ми працюємо дуже рішуче, щоб переконатися, що на багато місяців уперед Україна матиме те, що їй потрібне. Сполучені Штати роблять все, що ми можемо», — сказав Блінкен.

Як повідомлялося, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі (Бельгія) 3-4 грудня проходило засідання міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу.

24 квітня Сенат США схвалив законопроєкт, що включає передачу Україні заморожених активів Росії. Тоді ж повідомлялося, що міністри фінансів країн «Великої сімки» на зустрічі у Вашингтоні не змогли дійти згоди щодо шляхів використання заморожених російських активів на підтримку України.

За даними The Wall Street Journal, європейці мають свій план використання відсотків від заморожених російських активів для оплати зброї та відновлення України. Європа може приєднатися до плану Сполучених Штатів у 2025 році.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що у відповідь на вилучення заморожених російських активів Москва може конфіскувати фінансові активи та цінні папери іноземних інвесторів, які зберігаються на спеціальних рахунках на кшталт «C».

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