На Україну чекають складні рішення про мобілізацію — Блінкен

США рекомендують Україні ухвалити рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії. У Білому домі вважають, що ці рішення складні, але заходи необхідні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.



«Мобілізація. Це дуже важливо, бо навіть за наявності грошей, боєприпасів на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має прийняти непрості рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення», — цитує Блінкена «Інтерфакс-Україна».



При цьому держсекретар додав: «У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання та отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни».

Як повідомлялося, що у Генштабі ЗСУ не обговорюється можливість зниження віку для осіб, які підлягають мобілізації. Проте наразі триває підготовка пропозицій для короткострокових мотиваційних контрактів для служби у бойових бригадах із чоловіками віком від 18 років.



Раніше український лідер Володимир Зеленський повідомив, що в Україні не готуються до зниження мобілізаційного віку.



Україна обговорює зі США мобілізацію та її просування, а також мобілізаційний вік. Спікер міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що питання про зниження віку мобілізації до 18 років під час обговорення цієї теми ніколи не ставало точкою розбіжності чи напруження.