Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль волонтерів під Покровськом: є поранені

2 грудня під час евакуації трьох людей із селища Шевченко на Донеччині команда волонтерів зазнала атаки двох російських FPV-дронів. Про це повідомили у громадській організації Base UA.



Це сталося тоді, коли волонтери Base UA разом з евакуйованими людьми на своїй машині майже доїхали до міста Покровськ. Автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.



Внаслідок удару дві жінки отримали поранення: одна з них перебуває у тяжкому, але стабільному стані у лікарні.



«Такі атаки на цивільних є повсякденною реальністю в Україні», – наголосили волонтери.

Нагадаємо, що 4 листопада російська авіація скинула авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого чотири людини отримали поранення.