Україна відреагує на події у Грузії санкціями

Україна готує юридичну реакцію на події у Грузії та працює з партнерами за конкретними напрямками, заявив президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на залежність від Росії.



Зеленський у вечірньому відеозверненні також повідомив, що Київ уважно стежить за подіями не лише у Грузії, а й у Сирії.



«Була доповідь керівника ГУР. Буданов доповів про російські наміри найближчим часом і про ситуацію в Сирії — те, як зміна розставлення сил у Сирії може змінити глобальні обставини. І це в Грузії, звичайно, не тільки. проблема одного народу і не лише нашого регіону — як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії», — сказав глава держави.



Коментуючи силові розгони протестувальників у Грузії, президент додав, що «це просто ганебно», на які речі зараз йде грузинська влада проти свого народу.



«І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії», — наголосив Зеленський.



За його словами, Україна готує юридичну реакцію та працює з європейцями та іншими партнерами щодо конкретних дій.

Уже п'ятий день поспіль між протестувальниками у великих містах Грузії та силовиками відбуваються сутички. Спочатку великий антиурядовий мітинг у центрі Тбілісі утворився в ніч на 29 листопада після того, як влада оголосила про відмову від євроінтеграційного курсу Грузії до 2028 року. Мітингувальники вважають рішення антиконституційним.



До цього, починаючи з кінця жовтня, у Тбілісі люди стали виходити на акції протесту також із вимогою провести перевибори до парламенту. Опозиція стверджує, що результати парламентських виборів сфальсифіковані. Правлячу партію «Грузинська мрія» звинувачують у тісних контактах із Кремлем.