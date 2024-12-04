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Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів

04 грудня 2024, 17:00

Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів

Армен Саркісян. Фото: antikor.com.ua Армен Саркісян. Фото: antikor.com.ua

Українські правоохоронці висунули підозру Армену Саркісяну — кримінальному авторитету з Донецької області. За даними слідства, чоловік переховується на тимчасово окупованій частині регіону та співпрацює з ФСБ РФ.

Саркісян був у кримінальній структури ще під час президентства Віктора Януковича. Він також відомий на прізвисько «Армен Горловський». З травня 2014 року перебуває у міжнародному розшуку за організацію вбивств у центрі Києва.

Наразі, як стверджують у Службі безпеки України, він вербує ув'язнених на війну.

«Після початку повномасштабної війни карний злочинець отримав завдання від ФСБ — створити нове збройне формування для війни проти України. Бойове угруповання, яке очолив Саркісян, отримало назву "окремий батальйон спецпризначення АрБАТ"», — наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що основу окупаційного формування становлять рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

«Для вербування ув'язнених російська спецслужба призначила Саркісяна так званим доглядачем за в'язницями на тимчасово захопленій частині території Донецької області», — розповіли в СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, спочатку «АрБАТ» воював на Торецькому напрямку на Донеччині, а потім угруповання перекинули до Курської області для штурму позицій Сил оборони України.

«Протягом 2 років організатор злочинної групи разом із двома «заступниками» відвідували різні ділянки фронту. Зокрема, їздили на позиції військ РФ у селі Новобахмутівка та селі Очеретине Покровського району, селі Олександрівка Волноваського району, у містах Мар'їнка та Авдіївка. Дізнавшись про потреби підрозділів, засновник батальйону через своїх знайомих в окупаційній адміністрації розв'язував питання щодо придбання певних ресурсів. Надалі чоловік розподіляв ролі між членами групи з перевезення вантажів та контролював процеси постачань», — повідомили про роботу Саркісяна у прокуратурі Донецької області.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Саркісяну про підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу України:

  • год. 7 ст. 111-1 (добровільна участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях або надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ);
  • год. 3 ст. 28, год. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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