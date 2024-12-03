Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російський БПЛА завдав удару по енергетичній інфраструктурі Тернополя

03 грудня 2024, 07:45

Російський БПЛА завдав удару по енергетичній інфраструктурі Тернополя

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, російський безпілотник завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Тернополя. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

«Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики», - написав він.

За словами мера, енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Надал попросив жителів Тернополя запастися водою та зарядити телефони.

Днем раніше внаслідок удару російського дрона у Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.

Нагадаємо, у зв'язку з російськими обстрілами було пошкоджено електроінфраструктуру Тернополя.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Тернопіль
Інше
Атака БПЛА Шахеди пошкоджена інфраструктура

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
15:14
У Росії заявили про підготовку 300 тисяч контрактників для війни в Україні
14:49
Колишній генсек НАТО підтримав ідею тимчасових поступок з боку України для припинення війни
13:48
«Росіяни в паніці»: українські сили масовано атакували бази окупантів у Криму
11:59
«Влада» на окупованій Луганщині затримує виплати мобілізованим військовим, які на фронті з 2022 року
08:48
Ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа зростає в рази — Безугла
23:29
Головне за день: РФ готується до наступу у Запорізькій області. Покровська громада під ударом
17:18
В окупованому Луганську у ДТП загинув російський «воєнкор»
13:10
Річниця референдуму щодо проголошення незалежності України: «Жовта Стрічка» публікує фото з Донбасу та Криму
23:09
Головне за день: Кому Росія будує житло у захоплених містах? Атаки по Мирнограду
23:13
Головне за день: ЗСУ вразили нафтобазу, С-400 і корабель РФ? Втрати росіян у війні
22:50
«ДНР» знову незаконно затримала людину в окупації — її звинувачують у «шпигунстві»
21:50
Відновлення Авдіївки розпочалося? Пушилін заявляє про величезний приріст населення Макіївки — дайджест ►
14:48
Петро Андрющенко залишає посаду радника міського голови Маріуполя
13:45
Окупована Горлівка частково знеструмлена: адреса
13:25
У Білорусі знайшли російський фільтраційний табір для полонених українців
12:30
«АТЕШ» зафіксував запуск балістичної ракети з Криму
12:15
В окупованому Криму чути вибухи: видно стовп диму
10:28
Силовики РФ посилили репресії проти населення окупованої Луганщини: в ОВА розповіли, у чому звинувачують жителів
усі новини
08:00
Втрати армії РФ за добу: 1780 солдатів і 23 артсистеми
07:45
Російський БПЛА завдав удару по енергетичній інфраструктурі Тернополя
07:17
ССО ліквідували 17 військових РФ у Курській області
06:55
«АТЕШ» виявив фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську
06:30
В окупованому Антрациті студентів примушують працювати на військовому виробництві — ЦНС
23:37
Головне за день: Армія РФ готує наступ на півдні. Обстріли Покровська та Тернополя
23:19
«Не бояться, що їх можуть вбити»: у ЗСУ розповіли, як війська РФ наступають на Часів Яр
22:42
«Набагато менше 80 тисяч»: Зеленський спростував інформацію західних ЗМІ про втрати ЗСУ
22:09
Шольц у Києві висловився про можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus
21:25
«Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру
20:18
ЗСУ не дали військам РФ прорватися до українських позицій під Покровськом: знищені техніка та піхота росіян
19:01
На Донеччині командир підрозділу армії РФ наказав розстріляти українського військовополоненого: перехоплення ГУР
18:15
Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 3 грудня
17:51
«Платять за будинок механізованим батальйоном»: у ЗСУ розповіли, яких втрат зазнає армія РФ у Торецьку
17:12
У Донецькій адміністрації представили начальника Миколаївської МВА
17:06
Кремль готує чиновників до завершення війни та формує «образ перемоги» для суспільства – ЗМІ
16:51
Нацгвардійці знищили піхоту РФ на Покровському напрямі
16:48
«Захоплений» росіянами танк Leopard 2 виявився муляжем
16:16
Російська армія просунулася в Кураховому – DeepState
15:59
Українські оператори БПЛА ліквідували 2 російські окупанти під Новогродівкою
усі новини
ВІДЕО
Військовий РФ здається в полон ССО. Фото: кадр із відео ССО ліквідували 17 військових РФ у Курській області
03 грудня, 07:17
Мінометний вогонь ЗСУ. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ «Вогнетривкий камінь спотикання». Як ЗСУ не дають росіянам прорвати оборону в Часовому Яру
02 грудня, 21:25
Під Новогродівкою ЗСУ знищили дронами знищили двох військових РФ. Фото: скріншот Українські оператори БПЛА ліквідували 2 російські окупанти під Новогродівкою
02 грудня, 15:59
Морпіхи ліквідували групу військ РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Морпіхи ліквідували штурмову групу РФ у Курській області
02 грудня, 14:48
Зеленський розповів, коли можливі дипломатичні рішення. Фото: ОП Україна не зможе повернути окуповані території силою, потрібні дипломатичні рішення — Зеленський
02 грудня, 11:41
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва із неоголошеним візитом. Фото: ZDF Шольц прибув до Києва на переговори із Зеленським
02 грудня, 09:08

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір