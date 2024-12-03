Російський БПЛА завдав удару по енергетичній інфраструктурі Тернополя

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, російський безпілотник завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Тернополя. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.



«Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики», - написав він.



За словами мера, енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Надал попросив жителів Тернополя запастися водою та зарядити телефони.

Днем раніше внаслідок удару російського дрона у Тернополі постраждав багатоквартирний будинок, що спричинило масштабну пожежу.



Нагадаємо, у зв'язку з російськими обстрілами було пошкоджено електроінфраструктуру Тернополя.