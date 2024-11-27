Новий спецпредставник США у справах України має свій план із заморожування війни — ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив про призначення на посаду спеціального представника з України та РФ генерала Кіта Келлога.



«Кіт зробив видатну військову та ділову кар'єру, включаючи службу на вельми важливих посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації», — написав Трамп у соцмережі TruthSocial.



Раніше Келлог обіймав посаду радника з національної безпеки при віцепрезиденті Майку Пенсі, а також посаду виконавчого секретаря та начальника штабу Ради національної безпеки США у першій адміністрації Трампа. Він виконував обов'язки радника національної безпеки після відставки Майкла Флінна.



План Келлога про припинення війни в Україні, згідно з даними The Wall Street Journal від 6 листопада, передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років, заморожування лінії фронту та створення демілітаризованої зони. Він також включає передачу РФ окупованих українських територій.



Згідно із запропонованою стратегією, Україна отримає більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вступить у мирні переговори. Якщо РФ не вступить у мирні переговори, США збільшать підтримку України. Також план передбачав, що членство України в НАТО було б зняте з порядку денного на найближче майбутнє.