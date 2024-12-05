Війська РФ 9 разів атакували населені пункти Донеччини, пошкоджені будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 4 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та газопровід. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За інформацією начальника ОВА, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Шевченку Покровської громади поранено людину, пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджені 6 будинків: 3 у Ямполі і 3 у Діброві. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки, 4 підприємства, 3 лінії електропередач і газогін.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що російська армія в середу, 4 грудня, вдарила по селу Шевченка Покровській громаді Донецької області. Відомо, що один місцевий мешканець постраждав.