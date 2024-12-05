Через західні санкції почалися масові збої в роботі російських ударних дронів — ЗМІ

У роботі російських ударних безпілотників спостерігаються масові збої через західні санкції. Ілюстративне фото

Західні санкції призвели до масових збоїв у роботі російських безпілотників «Герань-2» та позбавили танки Т-90М лазерних датчиків на стволах. Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

У статті зазначається, що зусилля Заходу щодо позбавлення Москви доступу до передової електроніки позначилися на безпілотниках «Герань-2» і танках Т-90М, що виробляються в Росії. Це свідчить про обмежені успіхи союзників України у боротьбі з постачанням до Росії компонентів зброї.

Дрони-камікадзе «Герань-2» (російська назва іранських безпілотників Shahed-136, які Росія почала виробляти під час війни) почали масово виходити з ладу в польоті з початку 2024 року, пише WP.

За час війни українські підрозділи ППО навчилися збивати їх або за допомогою електронних перешкод виводити їх із ладу, йдеться у публікації. Однак з початку цього року, за даними WP, навіть дрони, що подолали ППО, стали відчувати все більше проблем зі стабільністю управління в польоті.

За словами українських військових, російські безпілотники втрачали керування після різких поворотів, після чого частина падала, не завдаючи збитків на землі, а інша ставала легкою мішенню для ППО.

Зростання кількості випадків відмови дронів «Герань-2» пояснюється використанням неякісних компонентів, зокрема сервомоторів, які допомагають регулювати маневри безпілотника у польоті, вважають фахівці британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) та українські військові аналітики. Росія була змушена почати встановлювати на нові безпілотники китайські сервомотори замість корейських через західні санкції, пише WP.

Проте погіршення якості російських безпілотників практично нівельовано збільшенням обсягів виробництва та інтенсивності обстрілів, йдеться у публікації. Зокрема, у жовтні Росія запустила по Україні понад 2000 БПЛА «Герань-2».

«Дронів так багато, що не можеш навіть підняти голову. Незважаючи на погіршення якості зброї, вони досягають результатів за рахунок масовості її застосування», — сказав колишній начальник генерального штабу української армії Ігор Романенко.

Іншим прикладом впливу західних санкцій може бути припинення установки на найсучасніших російських танках Т-90М лазерних датчиків на стволах (допомагають екіпажам точно стріляти), сказав WP аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні Майкл Гьєрстад. За його словами, на нові Т-90М датчики не встановлюються з кінця минулого року. Їхня відсутність знижує «рівень виживання екіпажу», сказав Гьєрстад.

Після початку російського вторгнення в Україну західні країни запровадили тисячі економічних обмежень, спрямованих на ослаблення російської економіки, припинення потоку західних компонентів, необхідних для виробництва зброї. Зокрема, санкції мають позбавити Москву доступу до передової авіаційної електроніки, спеціалізованих мікрочіпів і сенсорів, які використовуються в дронах, ракетах та танках.

Видання зазначає, що Росія намагається обходити санкції за допомогою контрабанди, а також постачання аналогів західних компонентів з Китаю, Ірану та Індії.