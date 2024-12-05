Колаж: «Важные истории»

Кожен четвертий курсант «Донецького вищого загальновійськового командного училища» 2022 року випуску загинув у боях проти української армії. Такого висновку дійшли автори статті «Важных историй».



Училище у 2015 році було створено угрупуванням «ДНР» на основі вищого військового училища інженерних військ та військ зв'язку.



Випуск-2022 став третім за рахунком. Буквально через кілька місяців після завершення навчання молоді хлопці були кинуті в бій.



За даними видання, до листопада 2024 року загинули 17 курсантів першого військового випуску або майже кожен четвертий. Загалом відомо про загибель 29 випускників училища.



«Скільки серед випускників "трьохсотих" [поранених], навіть не відповім, практично всі — контузії, поранення», — цитує видання анонімного співробітника училища.

Як повідомлялося, примусова мобілізація на окупованих територіях Донбасу почалася набагато раніше повномасштабного російського вторгнення. Чоловікам з 18 до 55 років заборонили покидати окуповані території. У міру наближення дати 24 лютого 2022 року все більше донецьких і луганських чоловіків примусово відправляли на фронт без підготовки.



«Важные истории» описали життя і смерть кількох курсантів. За даними їхніх родичів, усі пішли воювати добровільно. На момент загибелі їм було по 22-23 роки, тобто їхня юність минула в атмосфері бойових дій на території регіону.