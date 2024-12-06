РФ вдарила по Запоріжжю: загинули люди, є постраждалі

Армія РФ атакувала Запоріжжя та область увечері 6 грудня. Щонайменше 9 людей загинули, 19 — поранено внаслідок російських обстрілів.

РФ вдарила по місту авіаційними фугасними бомбами з модулями планування та коригування. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«На місцях влучення працюють надзвичайники. Медустанови міста готові до прийому поранених», — повідомив Федоров.

Серед постраждалих — двоє дітей 4 та 11 років. Їхнім життям ніщо не загрожує, зазначив він.



Один з ударів припав на СТО.

В області знову оголошено повітряну тривогу.



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