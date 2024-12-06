Удар по Кривому Рогу: подробиці

Оновлено. У Кривому Розі увечері у п'ятницю, 6 грудня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією, російські війська вдарили по адміністративній будівлі.



Відомо про двох загиблих і 16 постраждалих. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, одна людина не виходить на зв'язок.

Рятувальники продовжують обстежувати пошкоджену будівлю.

На місці працюють 40 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Як раніше повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, є загиблі та поранені. Серед поранених — дитина 6 років. Вона вже у лікарні.



«Розгортається Штаб допомоги людям у тому самому місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста», — повідомив Вілкул.