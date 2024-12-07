Двох мешканців селища Котлине поранено на Донеччині за добу

За 6 грудня російські військові поранили обстрілами 2 мешканців Донецької області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час обстрілів поранено мешканців Котлиного.



Усього з початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинули 2892 мирні жителі. Поранено — 6497.

Населені пункти Донецької області протягом 5 грудня чотири рази обстрілювали російські окупаційні війська.



Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжі ввечері 6 грудня зросла до 24 осіб, серед них троє дітей.



У Кривому Розі після удару РФ 6 грудня відомо про двох загиблих та 16 постраждалих.