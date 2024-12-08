Російські військові сім разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області сім разів були обстріляні російськими військами за минулу добу. Про це станом на ранок 8 грудня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Дачному Курахівської громаді загинули 2 особи. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Катеринівці Іллінівської громади 1 особа поранена, пошкоджено 1 об'єкт. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджено багато будинків.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки та 2 нежитлові будівлі. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

За словами Вадима Філашкіна, з лінії фронту евакуйовано 158 осіб, у тому числі 13 дітей.