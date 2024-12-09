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Митниця на кордоні з Молдовою призупинила роботу: причина

09 грудня 2024, 11:50

Митниця на кордоні з Молдовою призупинила роботу: причина

У Держприкордонслужбі попередили, що на кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції.

«У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови», - повідомили прикордонники.

У відомстві попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку. Раніше двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса.

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