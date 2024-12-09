Митниця на кордоні з Молдовою призупинила роботу: причина

У Держприкордонслужбі попередили, що на кордоні з Молдовою тимчасово призупинено пропускні операції.



«У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей, тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту через технічні несправності бази даних митниці Молдови», - повідомили прикордонники.



У відомстві попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок у цьому напрямку. Раніше двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса.