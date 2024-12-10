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Студентку з Краматорська вбили у гуртожитку Кропивницького

10 грудня 2024, 08:43

Студентку з Краматорська вбили у гуртожитку Кропивницького

У гуртожитку у місті Кропивницький вбили студентку з Краматорська Донецької області. Убитою виявилася 21-річна Єлизавета Шевела, яка проживала у гуртожитку Донецького національного медичного університету, який переїхав до Кропивницького. Про це повідомляють друзі дівчини у соцмережах. Вбивство сталося 1 грудня.

Як повідомляє «Суспільне Кропивницький» із посиланням на правоохоронців, у вбивстві підозрюють 24-річного співмешканця дівчини.

Зазначається, що між співмешканцями сталася сварка, яка закінчилася бійкою, внаслідок якої тілесні ушкодження отримали обидва. Дівчина від отриманого поранення померла на місці.

Справу розслідують за статтею «Умисне вбивство». Підозрюваному, за клопотанням слідчих, обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою.

У разі доказу провини йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці, йдеться у повідомленні.

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