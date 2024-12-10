Ракетний удар РФ по Златополю: є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по місту Златопіль Лозівського району Харківської області. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«За попередніми даними, ворог завдав ракетного удару. На цю хвилину – п'ятеро постраждалих. Деталі встановлюються», - заявив Синєгубов.



Пізніше начальник Харківської ОВА додав, що влучання зафіксували біля банківської установи, де були пошкоджені нежитлові будівлі та цивільні авто.

Нагадаємо, російські війська тричі обстріляли Донецьку область за добу, пошкодивши житлові будинки.