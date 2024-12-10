Дрони атакували військовий аеродром у Саратовській області РФ

Військовий аеродром під російським Саратовим знову зазнав атаки безпілотників. Ілюстративне фото

Військовий аеродром у Саратовській області Росії був атакований безпілотниками. Про це повідомив голова регіону Роман Бусаргін.

За словами губернатора, «сьогодні зупинено атаку на військовий аеродром, знищено БПЛА».

Він зазначив, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, у Саратовській області під атаку українських дронів кілька разів потрапляв військовий аеродром в Енгельсі. Так, у середині вересня поточного року на військовому аеродромі пролунали вибухи. Повідомлялося про атаку безпілотників.