Війська РФ залишають Сирію, використовуючи маршрут «Хмеймім-Ульяновськ»

Російські війська відступають із Сирії за маршрутом «Хмеймім-Ульяновськ», задіявши караван літаків. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Для відступу із Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.



З авіабази «Хмеймім» заплановано перельоти кількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів «Ульяновськ», «Чкаловскій» та «Пріволжскій».



Також держава-агресор залучає додаткові об'єкти флоту: зокрема, у місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в Тартус суховантажне судно «Sparta II» та великий десантний корабель «Олександр Шабалін».



«У порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецпризначенців для забезпечення безпеки відступу. Ймовірно держава-агресор розраховує на домовленості з антиурядовими силами щодо безперешкодного виходу з Сирії», — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, російські сили втекли з Дамаску, тоді як ситуація для ЗС РФ у Сирії погіршувалась.