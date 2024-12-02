Росіяни залишають Дамаск: ситуація в Сирії погіршується

Росіяни тікають з Дамаска, ситуація для військ РФ у Сирії погіршується. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР МО України.



«Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Військовий контингент держави-агресора Росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім"», - йдеться у повідомленні воєнної розвідки.



Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Алєксандр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.



Зазначається, що в Дамаску розпочалися перші збройні заворушення — російські військові та дипломати терміново почали залишати столицю Сирії.



Також росіяни втекли з військової бази у місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки.



На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту РФ генерала Кіселя. У Москву «на килим» також відкликали полковника Вадима Байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців.

Він повинен пояснити керівництву РФ, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена.