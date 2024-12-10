Сили оборони провели вдалу контратаку на північ від Торецька та звільнили кілька позицій

Неподалік Торецька українські військові провели вдалу контратаку. Фото: скриншот з відео

Сили оборони провели контратаку на північ від Торецька Донецької області. Військові звільнили кілька позицій поблизу каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомив пресофіцер 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов в ефірі «Суспільне Студія».



«Наші підрозділи проводили штурмові, зокрема це спеціальний батальйон «Шквал» з колишніх ув'язнених. Дуже добре себе показали на тактичному рівні, щоб вирівняти позиції, десь покращити наше становище. Власне, штурманули ворожі позиції і відбили їх», — наголосив він.



За словами Алхімова, російські окупанти штурмують за допомогою піхоти, а також обстрілюють дронами та артилерією.



«Невеликі групи намагаються вночі накопичитись і вже по 5-8 осіб йти на штурм наших окопів. Намагаємось вночі їх виявляти та знищувати. Посилений натиск зараз збоку російських військових це не настільки піхотна робота, а саме використання дронів. Тобто вони постійно намагаються нам щось десь підбити, ускладнити, унеможливити за допомогою дронів. Досить потужно стріляє їхня артилерія, постійно. Не затихає ніколи», — зауважив пресофіцер.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, продовжуючи наступ. За останню добу агресор просунувся одразу біля десяти населених пунктів.