Сили оборони провели вдалу контратаку на північ від Торецька та звільнили кілька позицій

Сили оборони провели контратаку на північ від Торецька Донецької області. Військові звільнили кілька позицій поблизу каналу Сіверський Донець-Донбас. Про це повідомив пресофіцер 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов в ефірі «Суспільне Студія».
«Наші підрозділи проводили штурмові, зокрема це спеціальний батальйон «Шквал» з колишніх ув'язнених. Дуже добре себе показали на тактичному рівні, щоб вирівняти позиції, десь покращити наше становище. Власне, штурманули ворожі позиції і відбили їх», — наголосив він.
За словами Алхімова, російські окупанти штурмують за допомогою піхоти, а також обстрілюють дронами та артилерією.
«Невеликі групи намагаються вночі накопичитись і вже по 5-8 осіб йти на штурм наших окопів. Намагаємось вночі їх виявляти та знищувати. Посилений натиск зараз збоку російських військових це не настільки піхотна робота, а саме використання дронів. Тобто вони постійно намагаються нам щось десь підбити, ускладнити, унеможливити за допомогою дронів. Досить потужно стріляє їхня артилерія, постійно. Не затихає ніколи», — зауважив пресофіцер.
Раніше ми писали, що російські війська продовжують просуватися по всій лінії фронту, продовжуючи наступ. За останню добу агресор просунувся одразу біля десяти населених пунктів.
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