Орбан та його пропозиції про різдвяне перемир'я: що говорять у Києві, Москві та Будапешті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поговорив 11 грудня з главою Кремля Володимиром Путіним телефоном.



«Сьогодні вранці я мала годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Ми переживаємо найнебезпечніші тижні війни. Ми використовуємо всі наявні у нашому розпорядженні дипломатичні інструменти для сприяння припиненню вогню та миру», — повідомив Орбан.



У Кремлі зазначили, що Орбан запропонував Москві встановити різдвяне перемир'я з Україною та обмінятися полоненими.



«Цього ж дня ФСБ Росії передала до посольства Угорщини в Москві наші пропозиції щодо обміну полоненими, однак, судячи з реакції Зеленського в соціальних мережах, а також його оточення, українська сторона відхилила всі пропозиції Орбана», — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.



У середу, 11 грудня, Київ офіційно заявив, що угорська сторона нічого не обговорювала з Україною, а також не попереджала про контакти з Москвою. Про це розповів радник президента з комунікації Дмитро Литвин.



«Як завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. Як завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджала. Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що», — зазначив Литвин журналістам.



За словами радника президента, як завжди, Україна у щоденному режимі працює для звільнення полонених, і «вже два тижні продовжуються відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року».



«Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балаканина, а надійні гарантії безпеки», — наголосив Литвин.



Президент України Володимир Зеленський скептично відреагував на заяви Орбану.



«Ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду до Москви дзвонити телефоном, щоб послухати ще й його годинні лекції. Цілком зрозуміло, що для досягнення реального миру та гарантованої безпеки потрібна рішучість Америки, єдність Європи та настрій усіх партнерів на дотримання цілей та принципів Статуту ООН», написав Зеленський у соцмережі Х у середу.



Він наголосив, що про Україну треба говорити лише у присутності України.