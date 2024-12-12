РФ за добу обстріляла Донеччину понад 2000 разів за допомогою дронів та артилерії

Винокурова розповів про ситуацію на Донеччині. Фото: скриншот з відео

Російські військові за добу обстріляли Донецьку область понад 2000 разів. Росіяни використовують різні види озброєння. Про це розповів у ефірі національного телемарафону перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров.



«2300 обстрілів за добу, обстрілюються всі населені пункти, зокрема Покровськ, Часів Яр, Костянтинівка, Сіверськ, Дружківка. Донеччина страждає від усіх видів зброї ворога: артилерія, каби, міномети, дрони. Четверо людей постраждали», — зазначив він.





За словами Винокурова, на сьогодні продовжується евакуація населення, особливо з прифронтових територій. Протягом доби з Донецької області було евакуйовано 202 мешканців, з них — 23 дитини.



Жителі Донеччини можуть евакуюватися до Івано-Франківської області, сім'ї з дітьми прямують до Закарпатської області. Влада надає повний пакет гуманітарної та медичної допомоги.



Раніше ми писали, що у населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, продовжують жити 326 дітей.