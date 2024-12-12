Скільки дорослих та дітей залишаються у Костянтинівці: відповідь першого заступника начальника Донецької ОВА

У Костянтинівці Донецької області станом на 12 грудня залишаються 18 тисяч осіб. Про це повідомив перший заступник голови Донецької ОВА Юрій Винокуров у прямому ефірі національного телемарафону.



«Ситуація дуже складна, але контрольована. У місті 18 тисяч жителів, з них — 4 дитини», — зазначив він.



За словами Винокурова, у місті подається тепло, є водопостачання. Відбувається підвезення води. Працюють 12 «Пунктів незламності».



Раніше ми писали, що станом на 11 грудня у місті Часів Яр Донецької області залишаються 297 цивільних, у Кураховому — понад 400. Ці люди відмовляються евакуюватися.