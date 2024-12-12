Для 15 тисяч людей на Донеччині на зимівлю виділили 101 мільйон гривень

На Донеччині в рамках програми «Тепла зима» на 2024-2025 роки виділили 101,1 мільйон гривень. Про це повідомили Донецька обласна військова адміністрація.



Це загальні нарахування одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду. Допомогу отримали 15 551 особа.



Програма «Тепла зима» — це одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.



Протягом грудня кожна малозабезпечена сім'я, а також сім'ї-переселенці, у яких є діти чи дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6,5 тисячі гривень допомоги від держави.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запроваджує щомісячну «вчительську доплату» до заробітних плат вчителів у 1 тисячу гривень з 1 січня та 2 тисячі гривень з 1 вересня 2025 року.



Нагадаємо, що уряд із середини січня 2025 року запускає для переселенців програму субсидій на житло, що орендується.