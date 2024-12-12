Фронт наближається: «Метінвест» призупинив роботу однієї із шахт під Покровськом

Група «Метінвест» заявила про зупинення роботи в шахтоуправлінні «Покровське» у селищі Піщане (неподалік Покровська Донецької області). Роботи призупинені через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.



Зазначається, що цей вугільний майданчик забезпечував близько половини всіх обсягів видобутку вугілля «Метінвесту» в Україні.



«Інші ключові об'єкти продовжують працювати. "Метінвест" спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками Збройних сил України уважно стежать за ситуацією з безпекою у місті та на промислових об'єктах», — наголошується в біржовому повідомленні компанії.



На зупиненому майданчику знаходиться вертикальний ствол шахти «Покровське» (ствол №3) та адміністративний комплекс. Наголошується, що група евакуювала основний персонал та членів їхніх сімей.



Подальші рішення випливатимуть із ситуації на фронті.



«Наразі проводиться оцінка всіх наслідків припинення роботи вугільного підприємства у Піщаному», — йдеться у повідомленні.



Чисельність працівників гірничо-металургійної групи «Метінвест» через війну скоротилася зі 150 тисяч до 60 тисяч осіб, а заводи зараз працюють на 20% потужності.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія у грудні щодобово втрачає близько 400 осіб убитими та пораненими.